Шахматистка Бибисара Асаубаева одержала третью победу в турнире претенденток

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала третью победу в турнире претенденток 2026 года, который принимает Кипр, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

22-летняя спортсменка в 12-м туре встретилась с россиянкой Екатериной Лагно, которая выступает в нейтральном статусе. Асаубаева играла белыми фигурами и одержала победу, взяв реванш за поражение в пятом туре.

Казахстанка набрала 6,5 балла и опередила Лагно в таблице. Выше располагаются только индианка Вайшали Рамешбабу и китаянка Чжу Цзиньэр, у которых по семь очков. Украинка Анна Музычук имеет в активе шесть баллов и на момент публикации не закончила матч 12-го тура.

13 апреля будет выходным днем на соревнованиях. 14 апреля пройдут матчи 13-го тура — Асаубаева встретится с Музычук. Их первая игра завершилась вничью.

Всего в соревнованиях участвуют восемь шахматисток. Каждая спортсменка по два раза сыграет со всеми соперницами — белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить мировую корону с действующей чемпионкой — китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.