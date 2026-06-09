«Он уже не подросток»: Непомнящий объяснил, почему не пожал руку Ниманну

«Не хочу тратить много времени, чтобы это обсуждать. Я был очень недоволен его поведением в последнем матче, даже просто за доской, мне не кажется, что там было хоть какое-то уважение. Он провел очень хорошую игру против меня, но его поведение оставляло желать лучшего. Он же уже не подросток, правильно? Может, четыре года назад меня бы это так не волновало, но ему уже больше двадцати лет. Ему стоит научиться манерам», — заявил Непомнящий в интервью ChessBase India, опубликованном в соцсети Х. «Его преданность шахматам похвальна, но его поведение — нет. И общение с ним после матча, он в целом перестал мне отвечать на какие-либо сообщения. Просто мы какие-то подобные моменты стараемся обсуждать лично, а он просто решил этого избежать и испариться и написать пару постов в соцсетях. Мне не кажется, что это прилично с его стороны», — добавил российский гроссмейстер.