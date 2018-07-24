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24 июля, источник: Р-Спорт

Федерация керлинга РФ изучает вариант досудебного соглашения по делу Крушельницкого

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Елена Дьячкова. Федерация керлинга России (ФКР) рассматривает вариант досудебного соглашения с Всемирной федерацией керлинга (WCF) по делу Александра Крушельницкого — в таком случае спортсмен до слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) признает свою вину в нарушении антидопинговых правил и получит дисквалификацию сроком на два года, сообщил РИА Новости президент ФКР Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане стали бронзовыми призерами в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, и россияне были лишены наград. Заседание CAS по делу Крушельницкого должно пройти 19 сентября. WCF ранее сообщила ФКР, что не настаивает на четырехлетней дисквалификации россиянина и согласна на двухлетнее отстранение.

«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — сказал Свищев по телефону.

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«Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя», — добавил Свищев.

По словам главы ФКР, соглашение с WCF может быть подписано не позднее 9 сентября. «Я буду встречаться с президентом (WCF) Кейт Кейтнесс на конференции WCF в Будапеште 9 сентября. Если мы не подпишем соглашение до этого момента, то там определимся со всеми вопросами. Накал страстей уже спал, все думают уже о будущей Олимпиаде. Никто не хочет потерять такую сильную красивую пару мощных бойцов, как Крушельницкий и Брызгалова. Поэтому, я думаю, нам пойдут навстречу», — сообщил Свищев.

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