Федерация керлинга России может заключить досудебное соглашение по делу Крушельницкого

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний.

«Поступило предложение от международной федерации подписать внесудебное соглашение. Конечно, это не лучший вариант для нас, но на данный момент доказательств невиновности Александра собрано недостаточное количество. Александр принял решение, что лучше, конечно, подписать соглашение, но мы еще раз говорим о том, что не признаем, что наш спортсмен принимал запрещенные препараты, оставляем за собой право отстаивать свою позицию в суде, продолжаем расследование вместе с правоохранительными органами», — заявил Свищев.