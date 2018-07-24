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24 июля, источник: ТАСС

Федерация керлинга России может заключить досудебное соглашение по делу Крушельницкого

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) может пойти на подписание досудебного соглашения с Всемирной федерацией керлинга (WCF) о двухлетней дисквалификации россиянина Александра Крушельницкого. Об этом ТАСС заявил глава ФКР Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл- миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Слушание по делу Крушельницкого должны пройти 19 сентября.

«Поступило предложение от международной федерации подписать внесудебное соглашение. Конечно, это не лучший вариант для нас, но на данный момент доказательств невиновности Александра собрано недостаточное количество. Александр принял решение, что лучше, конечно, подписать соглашение, но мы еще раз говорим о том, что не признаем, что наш спортсмен принимал запрещенные препараты, оставляем за собой право отстаивать свою позицию в суде, продолжаем расследование вместе с правоохранительными органами», — заявил Свищев.

Федерация керлинга России в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. 11 мая Свищев сообщил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил.

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