Хельсингборг примет чемпионат Европы по керлингу в 2019 году
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чемпионат Европы по керлингу в 2019 году пройдет в шведском Хельсингборге, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чемпионат Европы по керлингу в 2019 году пройдет в шведском Хельсингборге, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга.
Мужской и женский турниры, в которых примут участие по 10 команд, пройдут с 15 по 23 ноября. Также в эти даты в Хельсингборге пройдут и турниры в дивизионе B.
Ранее Швеция принимала европейское первенство четырежды — в 1983, 1994, 2008 и 2012 годах.