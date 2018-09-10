Российские керлингистки заняли второе место на турнире в Канаде
ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по керлингу заняла второе место на этапе Мирового тура в канадском Эдмонтоне.
ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по керлингу заняла второе место на этапе Мирового тура в канадском Эдмонтоне.
В финальном матче россиянки уступили команде Канады со скипом Кейси Шайдеггер со счетом 4:6.
В составе сборной России выступали Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.