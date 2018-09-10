Российские керлингистки заняли второе место на турнире в Канаде

Российские керлингистки заняли второе место на турнире в Канаде

ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по керлингу заняла второе место на этапе Мирового тура в канадском Эдмонтоне.