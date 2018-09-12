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20:53 (мск), источник: Р-Спорт

Свищев готов подать в суд на WADA за игнорирование запроса по делу Крушельницкого

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Елена Дьячкова. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не ответило на его официальный запрос о том, почему организация выступила против подписания досудебного соглашения между Александром Крушельницким и Всемирной федерацией керлинга (WCF), в связи с чем он рассматривает возможность подачи иска в суд.

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Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Играх-2018 выиграли бронзовые медали в дабл-миксте, но тест во время турнира показал положительный результат спортсмена на мельдоний. Дуэт был лишен наград. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу атлета пройдет 19 сентября. WCF ранее сообщила ФКР, что не настаивает на четырехлетней дисквалификации и согласна на двухлетнее отстранение. В воскресенье Свищев сообщил, что WCF отозвала предложение о досудебном соглашении о двухлетней дисквалификации из-за протеста WADA.

Я написал письмо в WADA, что хотел бы встретиться, так как мне очень важно узнать их позицию — почему они вдруг опротестовали подписание мирового соглашения, с чем это связано, что за закулисные игры. Ответа от WADA пока нет. Складывается мнение, что придется, к сожалению, нам с ними познакомиться только в суде.
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«Если они не выйдут на меня и не начнут разговаривать, я буду на них жаловаться и подавать на них в суд. Я хочу внимательно изучить устав WADA и посмотреть их и наши права и обязанности в данной ситуации», — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что бездействие WADA в данной ситуации противоречит обязанностям организации. «Для чего создавать организацию, которая должна вести антидопинговую работу — не только ловить кого-то, но и вести профилактическую работу с федерациями и спортсменами, но при этом не хочет общаться с федерациями? Если WADA отказывается, то зачем тогда такая организация нужна? Получается какой-то карательный орган. Такие вещи надо, конечно, пресекать», — подчеркнул Свищев.

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