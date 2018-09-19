Суд над Крушельницким. Запутанная история допинга в российском керлинге

Источник: РИА "Новости"

Грядет развязка самой громкой допинговой истории в российском спорте этого года — 19 сентября в Лозанне состоится заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором будет рассмотрено дело керлингиста Александра Крушельницкого. Спортсмен в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой сначала завоевал бронзу Олимпийских игр в Пхёнчхане в соревновании микст-дуэтов, а после — отдал награду, поскольку в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмена гарантированно ждет наказание, но какое — пока вопрос.

Россия надеялась, что ее спортсмены, лишенные национальной принадлежности во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, хоть на церемонии закрытия соревнований, но все-таки пройдут под флагом своей страны. Однако сбыться этому было не суждено. Виной всему — два допинговых нарушения, которые были допущены россиянами во время Игр. И оба случая — комичны и трагичны одновременно.

Допинг в керлинге — уже нелепо. Еще более абсурдным выглядело то, что в пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Тот самый, что два года назад чуть не погубил судьбы нескольких десятков российских спортсменов. Казалось, тогда урок усвоили все, но по факту российский спорт вновь оказался выставлен в дурном свете. Керлер полностью отрицал умышленное употребление запрещенного препарата, однако объяснить его появление не мог. Как и руководство национальной федерации керлинга, которое встало на сторону своего спортсмена.

Расследование сумело выявить только один неоспоримый факт — имело место однократное использование препарата во время подготовки к Играм на сборе в Японии. Что лишь добавляло трагикомичности ситуации, ведь добиться сколько-нибудь значимого эффекта от употребления мельдония можно только при длительном его употреблении.

Шпионские игры

Пикантности всей истории добавляло то обстоятельство, что во время олимпийских соревнований западная пресса окрестила Крушельницкого и его жену — партнершу Анастасию Брызгалову «русскими шпионами» за их образ пары из романов про секретных агентов.

Желание докопаться до истины было столь велико, что к расследованию «дела «шпионов» подключили даже Следственный комитет России. Во время изучения всех его обстоятельств изучались записи с камер наблюдения, опрашивались свидетели, велись поиски любых улик, которые бы указывали на провокационную природу этого скандала. Однако весомых доказательств не находилось, потому параллельно с расследованием в прессе начали появляться различные предположения относительно того, как мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого.

Источник: РИА "Новости"

Тень падала на конкурентов пары в борьбе за участие в Олимпиаде — Анастасию Москалеву и Александра Еремина, на тренера, на происки западных «партнеров». В общем, предположений было множество, в том числе и довольно изощренных. К примеру, рассказывалось, что вещество Крушельницкий мог употребить в качестве лекарства от похмелья. Или о том, что мельдоний ему подсыпала бывшая его возлюбленная, страдавшая от неразделенной любви.

Но во всей этой истории очевидно было одно — никто не верил в то, что спортсмен употребил запрещенное вещество намеренно, даже злой гений российского спорта, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, усмотревший своим профессиональным взглядом в этом деле халатность спортсмена.

Виноват, но не виноват

В Пхёнчхане российская сторона отказалась от ускоренного рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Причина одна — что бы ни было причиной появления мельдония в организме Крушельницкого, он там все-таки оказался, что подтвердило и вскрытие допинг-пробы «Б». А ответственность за это согласно антидопинговым правилам несет только один человек — сам спортсмен. Других виновных в этом деле не установлено и по сей день.

Как следствие — еще во время Игр Крушельницкий и Брызгалова отдали свои бронзовые олимпийские медали. Они были переданы норвежской паре Кристин Скаслин и Магнус Недреготтен, которую россияне обыграли в матче за третье место.

Для скандинавов Международный олимпийский комитет даже устроил специальную церемонию прямо во время Олимпиады. Хотя, примечательно, о положительной допинг-пробе Крушельницкого руководству организации стало известно еще до начала матча за бронзу в соревновании микст-дуэтов.

WADA не хочет мира

Уже после Игр к «делу Крушельницкого» подключилась Международная федерация керлинга (WCF), которая должна была определить степень наказания спортсмена. Тогда и было решено, что заседание по этому вопросу в CAS пройдет в сентябре.

Вскоре после этого российская сторона включилась в переговоры с международной федерацией с тем, чтобы найти компромиссное решение. Поскольку для всех являлось очевидным, что спортсмен умышленно не шел на нарушение антидопинговых правил, Крушельницкого предлагалось дисквалифицировать на два года — это в два раза меньше по сравнению со стандартным наказанием.

Такой сценарий устраивал и Брызгалову, которая называла подобный вариант самым безболезненным. Анастасия отказалась выступать в паре с другим партнером. Соревновательную паузу в микст-дуэете она компенсирует выступлением за женскую команду, скипом в которой является Алина Ковалева. В сентября команда неплохо выступила на этапе Мирового тура в канадском Эдмонтоне — россиянки добрались до финала турнира, где уступили хозяйкам соревнований.

Международная федерация поначалу тоже была согласна с вариантом двухгодичной дисквалификации Крушельницкого, однако за десять дней до заседания в CAS стало известно, что WCF отозвала предложение о мировом соглашении. Как пояснил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, виной всему — мнение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не согласно со столь мягким наказанием для Крушельницкого. Пойти против столь могущественной организации, которая сейчас имеет огромное влияние на весь спортивный мир, WCF не осмелилась.

Теперь точку в этом деле должен поставить суд. На заседании от российской стороны помимо Крушельницкого будут присутствовать Свищев, а также генеральный секретарь национальной федерации Ольга Жаркова и адвокаты. Итоговое решение CAS по делу керлингиста, как ожидается, станет известно в течение нескольких последующих недель.