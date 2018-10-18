Глава Федерации керлинга России Свищев стал заслуженным тренером РФ

В соответствии с положением о присвоении почетных званий, звание «Заслуженный тренер России» получили, помимо Свищева, бывший теннисист Андрей Чесноков и бывший тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников.

Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. При нем женская сборная России трижды становилась чемпионом Европы и пять раз призером мировых первенств. Свищев является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.