Глава Федерации керлинга России Свищев стал заслуженным тренером РФ
ТАСС, 18 октября. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев получил звание заслуженного тренера РФ. Об этом сообщает
ТАСС, 18 октября. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев получил звание заслуженного тренера РФ. Об этом сообщает
В соответствии с положением о присвоении почетных званий, звание «Заслуженный тренер России» получили, помимо Свищева, бывший теннисист Андрей Чесноков и бывший тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников.
Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. При нем женская сборная России трижды становилась чемпионом Европы и пять раз призером мировых первенств. Свищев является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.