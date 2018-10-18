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22:51 (мск), источник: ТАСС

Глава Федерации керлинга России Свищев стал заслуженным тренером РФ

ТАСС, 18 октября. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев получил звание заслуженного тренера РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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В соответствии с положением о присвоении почетных званий, звание «Заслуженный тренер России» получили, помимо Свищева, бывший теннисист Андрей Чесноков и бывший тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников.

Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. При нем женская сборная России трижды становилась чемпионом Европы и пять раз призером мировых первенств. Свищев является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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