Сборная России с первого места в группе вышла в четвертьфинал ЧМ по керлингу в миксте

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборную России на чемпионате мира представляют Александр Еремин (скип), Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева.

На предварительном этапе российские керлингисты одержали семь побед и потерпели одно поражение. Команда Еремина обыграла бразильцев (9:2), датчан (6:1), американцев (8:3), швейцарцев (8:7), ирландцев (8:3) и голландцев (8:2), но проиграла финнам (4:5). Сборная России заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал турнира, опередив команды Дании и Швейцарии, которые также сыграют в матчах на вылет.

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Также в плей-офф чемпионата мира вышли сборные Шотландии, Испании и Норвегии (напрямую в четвертьфинал), команды Германии, Турции, Чехии, Швеции, Канады и Словении сыграют в квалификационных матчах: чехи сыграют со швейцарцами, канадцы — со словенцами, немцы — со шведами и датчане — с турками.

На предварительном этапе чемпионата мира 35 сборных были разбиты на четыре группы (три группы по девять команд, группа D — восемь команд). Сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал. Команды, ставшие вторыми и третьими, за выход в ¼ финала поборются в квалификационных матчах плей-офф.