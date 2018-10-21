Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по керлингу в миксте
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сборная России по керлингу заняла третье место на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходил в Келоуне (Канада).
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сборная России по керлингу заняла третье место на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходил в Келоуне (Канада).
В матче за бронзовые награды россияне обыграли сборную Норвегии со счетом 8:7. В составе российской команды на турнире выступали Александр Еремин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева.
Золотые медали завоевали хозяева турнира канадцы, которые в финале обыграли сборную Испании — 6:2.