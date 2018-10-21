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11:08 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по керлингу в миксте

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сборная России по керлингу заняла третье место на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходил в Келоуне (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

В матче за бронзовые награды россияне обыграли сборную Норвегии со счетом 8:7. В составе российской команды на турнире выступали Александр Еремин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева.

Золотые медали завоевали хозяева турнира канадцы, которые в финале обыграли сборную Испании — 6:2.

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