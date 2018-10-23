Защита керлингиста Крушельницкого внесла фильм Зеппельта в доказательную базу дела в CAS

Немецкий телеканал ARD в начале октября выпустил сюжет о нарушениях процедуры допинг-контроля на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. В нем говорится о том, что у посторонних лиц был доступ к пробиркам с допинг-пробами, что создало угрозу манипуляций.
«Защите удалось включить в доказательную базу фильм Зеппельта о степени безопасности допинг-контроля в Пхёнчхане», — сказал Свищев.
Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября, решение должно быть вынесено до конца октября.
В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.