Защита керлингиста Крушельницкого внесла фильм Зеппельта в доказательную базу дела в CAS

Источник: РИА "Новости"

Немецкий телеканал ARD в начале октября выпустил сюжет о нарушениях процедуры допинг-контроля на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. В нем говорится о том, что у посторонних лиц был доступ к пробиркам с допинг-пробами, что создало угрозу манипуляций.

«Защите удалось включить в доказательную базу фильм Зеппельта о степени безопасности допинг-контроля в Пхёнчхане», — сказал Свищев.

Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября, решение должно быть вынесено до конца октября.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.