Этап Мирового тура по керлингу пройдёт 1—3 февраля на Красной площади
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Этап Мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдёт
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Этап Мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдёт
В турнире примут участие восемь ведущих команд Европы и мира, в том числе призёры Олимпийских игр, а также сборная России.
«Это будет настоящий праздник керлинга. В самый разгар сезона всегда очень сложно собрать сильнейших спортсменов, но в Россию на этот турнир все едут с большим удовольствием. Потому что все от участников до гостей соревнований получают яркие эмоции, драйв и самые незабываемые впечатления», — сказал Свищев по телефону.
Ранее эти соревнования уже дважды проводились на Красной площади — в 2014 и 2015 годах.