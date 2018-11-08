Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Фенербахче
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Яблонец
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
19:30
Чехия
Швеция
Футбол. Еврокубки
20:55
Спартак
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Аполлон
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Русенборг
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бордо
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Ворскла
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Дюделанж
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
9.11
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.11
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
9.11
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
9.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
9.11
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.11
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.11
Даллас Старз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
14:58 (мск), источник: Р-Спорт

Этап Мирового тура по керлингу пройдёт 1—3 февраля на Красной площади

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Этап Мирового тура по керлингу среди мужских команд пройдёт 1—3 февраля в Москве на Красной площади, сообщил РИА Новости президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В турнире примут участие восемь ведущих команд Европы и мира, в том числе призёры Олимпийских игр, а также сборная России.

«Это будет настоящий праздник керлинга. В самый разгар сезона всегда очень сложно собрать сильнейших спортсменов, но в Россию на этот турнир все едут с большим удовольствием. Потому что все от участников до гостей соревнований получают яркие эмоции, драйв и самые незабываемые впечатления», — сказал Свищев по телефону.

Ранее эти соревнования уже дважды проводились на Красной площади — в 2014 и 2015 годах.

 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак»
Каррера: Искренне желаю «Спартаку» удачи
«Заслужил отстранение в 10 игр». Малкина обвиняют в грязной игре
Растопить лед: почему фигуристки начали раздеваться (видео)
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
«Динамо» переоценили, СКА не боятся. Итоги старта сезона в КХЛ
Малиньяджи: Макгрегор — самый большой бомж в единоборствах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь