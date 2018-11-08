Этап Мирового тура по керлингу пройдёт 1—3 февраля на Красной площади

В турнире примут участие восемь ведущих команд Европы и мира, в том числе призёры Олимпийских игр, а также сборная России.

«Это будет настоящий праздник керлинга. В самый разгар сезона всегда очень сложно собрать сильнейших спортсменов, но в Россию на этот турнир все едут с большим удовольствием. Потому что все от участников до гостей соревнований получают яркие эмоции, драйв и самые незабываемые впечатления», — сказал Свищев по телефону.