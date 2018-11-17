Керлингистки сборной России победили Германию на старте чемпионате Европы
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в первом матче кругового турнира чемпионата Европы в Таллине.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в первом матче кругового турнира чемпионата Европы в Таллине.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 12:5 в пользу россиянок.
Женская сборная России на турнире выступает в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
В следующем матче турнира россиянки в воскресенье сыграют с командой Италии.