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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

Керлингистки сборной России победили Германию на старте чемпионате Европы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Германии в первом матче кругового турнира чемпионата Европы в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 12:5 в пользу россиянок.

Женская сборная России на турнире выступает в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В следующем матче турнира россиянки в воскресенье сыграют с командой Италии.

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