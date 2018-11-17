Керлингистки сборной России победили Германию на старте чемпионате Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 12:5 в пользу россиянок.

Женская сборная России на турнире выступает в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.