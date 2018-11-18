Российские керлингистки обыграли сборную Латвии в третьем матче на чемпионате Европы
ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:7 обыграла команду Латвии в третьем матче чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:7 обыграла команду Латвии в третьем матче чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Ранее российская команда одержала две победы. Следующий матч россиянки проведут в понедельник против команды Чехии.
В женском турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.