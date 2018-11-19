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12:25 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли шведам в матче чемпионата Европы

ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России со счетом 3:5 проиграла команде Швеции в четвертом матче на чемпионате Европы по керлингу. Турнир проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб. Российская команда одержала одну победу и потерпела три поражения на турнире.

В следующем матче сборная России 19 ноября сыграет с голландцами.

В турнире принимают участие десять команд — команды России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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