Российские керлингисты проиграли шведам в матче чемпионата Европы
ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России со счетом 3:5 проиграла команде Швеции в четвертом матче на чемпионате Европы по керлингу. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России со счетом 3:5 проиграла команде Швеции в четвертом матче на чемпионате Европы по керлингу. Турнир проходит в Таллине.
Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб. Российская команда одержала одну победу и потерпела три поражения на турнире.
В следующем матче сборная России 19 ноября сыграет с голландцами.
В турнире принимают участие десять команд — команды России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.