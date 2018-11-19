Российские керлингисты проиграли шведам в матче чемпионата Европы

Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб. Российская команда одержала одну победу и потерпела три поражения на турнире.

В турнире принимают участие десять команд — команды России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.