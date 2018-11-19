Женская сборная России по керлингу уступила команде Чехии в матче чемпионата Европы
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Чехии в матче чемпионата Европы, который проходит в Таллине.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Чехии в матче чемпионата Европы, который проходит в Таллине.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 10:9 в пользу сборной Чехии. За российскую команду играли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Позже в понедельник россиянки сыграют со сборной Швейцарии.