Женская сборная России по керлингу уступила команде Чехии в матче чемпионата Европы

Женская сборная России по керлингу уступила команде Чехии в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Чехии в матче чемпионата Европы, который проходит в Таллине.