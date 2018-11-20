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12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская команда по керлингу проиграла Англии на ЧЕ в Таллине

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу потерпела поражение от Англии со счетом 5:12 на чемпионате Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда под руководством скипа Ильи Шоломицкого провалила концовку матча.

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Перед девятым эндом белорусы уступали 5:7, но право последнего броска в следующем игровом отрезке было у соперников, которые набрали сразу пять очков в заключительной попытке.

Ранее белорусская команда на континентальном форуме в столице Эстонии одержала две победы — над Данией (8:7) и Израилем (7:6), но уступила Словении (6:9).

Илье Шоломицкому и его партнерам на чемпионате предстоит еще встретиться с соперниками из Австрии, Уэльса и Литвы. Белорусская сборная занимает в группе В третье место, четыре лучшие выйдут в плей-офф турнира.

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