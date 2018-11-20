Белорусская команда по керлингу проиграла Англии на ЧЕ в Таллине

Команда под руководством скипа Ильи Шоломицкого провалила концовку матча.
Перед девятым эндом белорусы уступали 5:7, но право последнего броска в следующем игровом отрезке было у соперников, которые набрали сразу пять очков в заключительной попытке.
Ранее белорусская команда на континентальном форуме в столице Эстонии одержала две победы — над Данией (8:7) и Израилем (7:6), но уступила Словении (6:9).
Илье Шоломицкому и его партнерам на чемпионате предстоит еще встретиться с соперниками из Австрии, Уэльса и Литвы. Белорусская сборная занимает в группе В третье место, четыре лучшие выйдут в плей-офф турнира.