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14:09 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли команде Финляндии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 20 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:8 уступила команде Финляндии в шестом матче на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.

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Российская команда потерпела четвертое поражение при двух победах и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидируют в общем зачете шведы, на счету которых шесть побед.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии, встреча пройдет позднее во вторник.

В турнире принимают участие 10 сборных — России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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