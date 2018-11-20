Российские керлингисты проиграли команде Финляндии в матче чемпионата Европы
ТАСС, 20 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:8 уступила команде Финляндии в шестом матче на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
ТАСС, 20 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:8 уступила команде Финляндии в шестом матче на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.
Российская команда потерпела четвертое поражение при двух победах и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидируют в общем зачете шведы, на счету которых шесть побед.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии, встреча пройдет позднее во вторник.
В турнире принимают участие 10 сборных — России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.