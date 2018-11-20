Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Тунис0
Марокко0
Футбол. Сборные
1-й тайм
ЮАР0
Парагвай0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иран1
Венесуэла1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Нигерия0
Уганда0
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Нефтехимик6
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор0
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь1
Салават Юлаев0
Футбол. Сборные
13:20
Япония4
Киргизия0
Футбол. Сборные
21.11
Чили
Гондурас
Футбол. Сборные
13:00
Узбекистан0
Южная Корея4
Футбол. Сборные
21.11
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21.11
Панама
Эквадор
Футбол. Сборные
21.11
Сальвадор
Гаити
Футбол. Сборные
11:30
Австралия3
Ливан0
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
18:59 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки проиграли шведкам в матче чемпионата Европы

ТАСС, 20 ноября. Женская сборная России по керлингу уступила олимпийским чемпионкам 2018 года шведкам в шестом матче чемпионата Европы со счетом 7:8 в экстра-энде. Турнир проходит в Таллине.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Керлингистки одержали три победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч россиянки проведут в среду с командой Финляндии.

В турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

Российские керлингист Крушельницкий дал первое интервью после возвращения
Во время загрузки произошла ошибка.
4 марта© Ньюстюб
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Александр Головин рассказал о «Монако» и чемпионате Франции
Российский нападающий перешел из клуба НХЛ в ЦСКА
В одиночку Малкин бессилен: 5 причин дикого провала «Питтсбурга»
«Это подлость»: почетный президент РФС — о скандале с Аленичевым
«Квота не резиновая»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную РФ
«Автомобилист» потерпел 3-е поражение в четырех последних матчах
Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь