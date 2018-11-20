Российские керлингистки проиграли шведкам в матче чемпионата Европы
ТАСС, 20 ноября. Женская сборная России по керлингу уступила олимпийским чемпионкам 2018 года шведкам в шестом матче чемпионата Европы со счетом 7:8 в
ТАСС, 20 ноября. Женская сборная России по керлингу уступила олимпийским чемпионкам 2018 года шведкам в шестом матче чемпионата Европы со счетом 7:8 в
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Керлингистки одержали три победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Следующий матч россиянки проведут в среду с командой Финляндии.
В турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.