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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Австрию на ЧЕ в Таллине

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Австрию со счетом 7:5 на чемпионате Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во время матча команда скипа (капитана) Ильи Шоломицкого уступала 1:5, однако в шестом, восьмом и девятом эндах сумела набрать необходимое количество очков. Наиболее результативный получился девятый период, по итогам которого белорусы оставили сразу три камня в «доме» и получили три очка.

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Сборная Беларуси перед двумя заключительными матчами с Уэльсом и Литвой в группе В занимает второе место.

Турнирное положение: Англия — 4 победы (5 матчей), Беларусь — 3 (5), Дания — 3 (5), Литва — 3 (5), Австрия — 2 (5), Словения — 2 (5), Уэльс — 2 (2), Израиль — 1 (5).

Четыре лучшие команды сыграют в плей-офф с квартетом сборных из группы А. Финалисты дивизиона Б чемпионата Европы получат право сыграть в дивизионе А с сильнейшими европейскими дружинами по керлингу.

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