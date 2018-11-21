Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Австрию на ЧЕ в Таллине

Во время матча команда скипа (капитана) Ильи Шоломицкого уступала 1:5, однако в шестом, восьмом и девятом эндах сумела набрать необходимое количество очков. Наиболее результативный получился девятый период, по итогам которого белорусы оставили сразу три камня в «доме» и получили три очка.

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Сборная Беларуси перед двумя заключительными матчами с Уэльсом и Литвой в группе В занимает второе место.

Турнирное положение: Англия — 4 победы (5 матчей), Беларусь — 3 (5), Дания — 3 (5), Литва — 3 (5), Австрия — 2 (5), Словения — 2 (5), Уэльс — 2 (2), Израиль — 1 (5).