Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ3
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
1315 лет победе России над Уэльсом
13:28 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки обыграли сборную Финляндии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии со счетом 6:3 в седьмом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

Наверх
Источник: Reuters

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Керлингистки одержали четыре победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч россиянки проведут позднее в среду с командой Шотландии.

В турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
Интриги КХЛ: «Авангард» проиграет, «Сочи» не остановит ЦСКА
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода
Журналист назвал имя нового обладателя «Золотого мяча»
Вратарь России: Кто такой Уитни, чтобы так говорить о женщинах?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь