Российские керлингистки обыграли сборную Финляндии в матче чемпионата Европы
ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии со счетом 6:3 в седьмом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии со счетом 6:3 в седьмом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Керлингистки одержали четыре победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Следующий матч россиянки проведут позднее в среду с командой Шотландии.
В турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.