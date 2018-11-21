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18:42 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли команде Норвегии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 21 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 5:7 уступила команде Норвегии в восьмом матче чемпионата Европы, который проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.

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Российская команда потерпела шестое поражение при двух победах, россияне занимают седьмое место в турнирной таблице и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном матче сборная России сыграет с командой Италии в четверг. В полуфинал досрочно квалифицировались команды Швеции, Италии и Шотландии.

В турнире принимают участие 10 сборных — России, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проводят турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выходят в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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