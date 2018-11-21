Российские керлингисты проиграли команде Норвегии в матче чемпионата Европы

Российская команда потерпела шестое поражение при двух победах, россияне занимают седьмое место в турнирной таблице и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном матче сборная России сыграет с командой Италии в четверг. В полуфинал досрочно квалифицировались команды Швеции, Италии и Шотландии.