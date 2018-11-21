Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Керлингистки одержали пять побед, потерпели три поражения и делят третье место в турнирной таблице с командой Германии. Также гарантировали себе участие в полуфинале команды Швейцарии и Швеции.

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В своем заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Дании в четверг.

Женская сборная России вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда с Викторией Моисеевой в роли скипа завоевала золотые медали турнира. Российские керлингистки становились чемпионками Европы четыре раза, а также по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали первенства.

В турнире 2018 года участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Команды проводят турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выходят в полуфинал. Две худшие команды выбывают в дивизион В.