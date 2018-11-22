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17:08 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Уэльс и вышла на первое место в группе на ЧЕ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Уэльс со счетом 7:3 и вышла на первое место в группе на чемпионате Европы в дивизионе Б, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда скипа Ильи Шоломицкого тактически грамотно провела встречу. В трех эндах подряд белорусы заработали необходимые очки, которые позволили добиться нужного результата. Благодаря победе над Уэльсом белорусская команда вышла на первое место в группе. Лидировавшая Англия неожиданно уступила Израилю — 8:10.

Турнирное положение: Беларусь — 4 победы (6 матчей), Дания — 4 (6), Англия — 4 (6), Австрия — 3 (6), Литва — 3 (6), Израиль — 2 (6), Словения — 2 (6), Уэльс — 2 (6).

В группе А на первом месте в таблице команда Чехии, у которой шесть побед в шести играх. В числе претендентов на выход в следующую стадию Испания, Эстония, Латвия и Венгрия.

Четыре лучшие команды сыграют в плей-офф с квартетом сборных из группы А. Финалисты дивизиона Б чемпионата Европы получат право сыграть в дивизионе А с сильнейшими европейскими дружинами по керлингу.

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