Российские керлингисты отобрались на чемпионат мира 2019 года
ТАСС, 22 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:6 обыграла команду Италии в девятом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 22 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:6 обыграла команду Италии в девятом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.
Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.
Российская команда одержала третью победу при шести поражениях. В среду российская команда уступила норвежцам, после чего потеряла шансы на выход в
Команды Финляндии и Польши заняли последние два места в таблице и вылетели в дивизион В.
Полуфиналы в мужском турнире состоятся позднее в четверг, матч за бронзу — в пятницу. Чемпионат Европы завершится 24 ноября.