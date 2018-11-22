Российские керлингисты отобрались на чемпионат мира 2019 года

Российская команда одержала третью победу при шести поражениях. В среду российская команда уступила норвежцам, после чего потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В плей-офф квалифицировались сборные Швеции, Шотландии, Италии и Германии. Россияне заняли итоговое седьмое место, что позволило им квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года, который пройдет с 30 марта по 7 апреля в канадском Летбридже.