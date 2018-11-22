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19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
14:40 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты отобрались на чемпионат мира 2019 года

ТАСС, 22 ноября. Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:6 обыграла команду Италии в девятом матче на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России на турнире представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.

Российская команда одержала третью победу при шести поражениях. В среду российская команда уступила норвежцам, после чего потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В плей-офф квалифицировались сборные Швеции, Шотландии, Италии и Германии. Россияне заняли итоговое седьмое место, что позволило им квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года, который пройдет с 30 марта по 7 апреля в канадском Летбридже.

Команды Финляндии и Польши заняли последние два места в таблице и вылетели в дивизион В.

Полуфиналы в мужском турнире состоятся позднее в четверг, матч за бронзу — в пятницу. Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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