Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы

В четверг российская команда в девятом матче турнира обыграла команду Дании со счетом 12:5. В среду россиянки обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв сборную Шотландии. Российская сборная заняла третье место с шестью победами при трех поражениях, шведки одержали семь побед при двух проигрышах и стали вторыми.