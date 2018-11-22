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18:38 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг российская команда в девятом матче турнира обыграла команду Дании со счетом 12:5. В среду россиянки обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв сборную Шотландии. Российская сборная заняла третье место с шестью победами при трех поражениях, шведки одержали семь побед при двух проигрышах и стали вторыми.

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Полуфиналы женских соревнований состоятся в пятницу. Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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