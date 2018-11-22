Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу сыграет с командой Швеции в полуфинале чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
В четверг российская команда в девятом матче турнира обыграла команду Дании со счетом 12:5. В среду россиянки обеспечили себе выход в
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Полуфиналы женских соревнований состоятся в пятницу. Чемпионат Европы завершится 24 ноября.