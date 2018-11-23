Сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал ЧЕ в Таллине
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам группового этапа команда заняла второе место. В заключительной туре белорусы были сильнее литовцев — 6:4, но соперники из Англии добились более весомого перевеса в счете над Данией — 8:2 и заняли первое место в группе при рваном количестве побед — по пять. В четвертьфинале континентального форума сборная Беларуси встретилась с Латвией, которая финишировала третьей в группе А.
Команда белорусского скипа Ильи Шоломицкого вела в середине матча — 5:4, но не смогла закрепить свое преимущество. В восьмом энде латвийцы оставили два камня в «доме» и вышли вперед — 6:5, а в десятом все попытки белорусов перевести игру в
Мужская сборная Беларуси впервые вышла в
В дивизионе А в финале мужского чемпионата Европы 24 ноября сыграют команды Шотландии и Швеции.