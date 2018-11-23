Сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал ЧЕ в Таллине

По итогам группового этапа команда заняла второе место. В заключительной туре белорусы были сильнее литовцев — 6:4, но соперники из Англии добились более весомого перевеса в счете над Данией — 8:2 и заняли первое место в группе при рваном количестве побед — по пять. В четвертьфинале континентального форума сборная Беларуси встретилась с Латвией, которая финишировала третьей в группе А.

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Команда белорусского скипа Ильи Шоломицкого вела в середине матча — 5:4, но не смогла закрепить свое преимущество. В восьмом энде латвийцы оставили два камня в «доме» и вышли вперед — 6:5, а в десятом все попытки белорусов перевести игру в экстра-энд не увенчались успехом. Один камень соперников оказался ближе к центру площадки, поражение — 5:7.

Мужская сборная Беларуси впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы в дивизионе Б. В полуфинале турнира сыграют сборные Латвии и Англии, Дании — Чехии. Датчане пробились в полуфинал, завершив десятый энд матча с эстонцами с показателем «+3». Скандинавы уступали после девяти эндов 5:7, но смогли оставить сразу три камня в «доме» на заключительном отрезке встречи.