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13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
17:55 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу не сумела выйти в финал чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче российская команда уступила сборной Швеции со счетом 4:7. В матче за третье место, который состоится позднее в пятницу, россиянки сыграют с проигравшим во встрече команд Германии и Швейцарии.

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Женская сборная России вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда с Викторией Моисеевой в роли скипа завоевала золотые медали турнира. Российские керлингистки становились чемпионками Европы четыре раза, а также по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали первенства.

Чемпионат Европы завершится 24 ноября.

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