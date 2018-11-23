Российские керлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу не сумела выйти в финал чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу не сумела выйти в финал чемпионата Европы. Турнир проходит в Таллине.
В полуфинальном матче российская команда уступила сборной Швеции со счетом 4:7. В матче за третье место, который состоится позднее в пятницу, россиянки сыграют с проигравшим во встрече команд Германии и Швейцарии.
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Женская сборная России вышла в
Чемпионат Европы завершится 24 ноября.