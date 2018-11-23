Российские керлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы

В полуфинальном матче российская команда уступила сборной Швеции со счетом 4:7. В матче за третье место, который состоится позднее в пятницу, россиянки сыграют с проигравшим во встрече команд Германии и Швейцарии.

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Женская сборная России вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда с Викторией Моисеевой в роли скипа завоевала золотые медали турнира. Российские керлингистки становились чемпионками Европы четыре раза, а также по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали первенства.