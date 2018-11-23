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23 ноября, источник: ТАСС

Российские керлингистки проиграли немкам в матче за третье место на чемпионате Европы

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение в матче за третье место чемпионата Европы с командой Германии. Турнир проходит в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу немок. Сборную России на турнире представляли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Россиянки играли в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда с Викторией Моисеевой в роли скипа завоевала золотые медали турнира. В общей сложности российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.

В матче за третье место в мужском турнире сборная Италии обыграла команду Германии со счетом 8:6. Финальные матчи состоятся в субботу. У женщин в решающей встрече сыграют сборные Швеции и Швейцарии, у мужчин — команды Шотландии и Швеции.

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