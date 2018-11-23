Российские керлингистки проиграли немкам в матче за третье место на чемпионате Европы
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение в матче за третье место чемпионата Европы с командой Германии. Турнир проходит в Таллине.
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу потерпела поражение в матче за третье место чемпионата Европы с командой Германии. Турнир проходит в Таллине.
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу немок. Сборную России на турнире представляли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Россиянки играли в
В матче за третье место в мужском турнире сборная Италии обыграла команду Германии со счетом 8:6. Финальные матчи состоятся в субботу. У женщин в решающей встрече сыграют сборные Швеции и Швейцарии, у мужчин — команды Шотландии и Швеции.