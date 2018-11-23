Российские керлингистки проиграли немкам в матче за третье место на чемпионате Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу немок. Сборную России на турнире представляли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Россиянки играли в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда с Викторией Моисеевой в роли скипа завоевала золотые медали турнира. В общей сложности российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.