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19:23 (мск), источник: ТАСС

CAS дисквалифицировал российского керлингиста Крушельницкого на четыре года

ТАСС, 4 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба суда в Лозанне.

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Источник: РИА "Новости"

Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

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