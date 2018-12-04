CAS дисквалифицировал российского керлингиста Крушельницкого на четыре года
ТАСС, 4 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок. Об этом сообщает
ТАСС, 4 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок. Об этом сообщает
Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября.
В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.
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