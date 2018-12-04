Четыре года за олимпийский допинг. Крушельницкий получил максимум

Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на четыре года дисквалифицировал российского керлингиста Александра Крушельницкого. Такое наказание он получил за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Пхенчхане. Была надежда, что Крушельницкий получит два года, но наказание оказалось максимально строгим.

Что решил CAS

По мнению арбитров CAS, Крушельницкий не смог установить, каким образом в его организм попал запрещенный препарат, и аргументы спортсмена не получили достоверных доказательств.

Крушельницкий не смог установить источник мельдония в пробе, аргументы защиты не были подкреплены надежными или заслуживающими доверия доказательствами. Спортсмен не смог доказать, что использование им мельдония было ненамеренным. Крушельницкий не может претендовать на отмену или сокращение наказания. Официальный пресс-релиз CAS

Напомним, что в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте, однако спортсмены были лишена наград из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний. Сам спортсмен отрицал, что намеренно принимал допинг.

CAS принял максимально жесткое решение по российскому спортсмену. Дисквалификация будет отсчитываться с 12 февраля 2018 года.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/3f5ea43c-6ebd-457b-bcae-ce3bef84f367" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1139154" target="_blank">Российских керлингистов Крушельницкого и Брызгалову лишили медалей</a> Во время загрузки произошла ошибка.

ВАДА не разрешило договориться

Наказание Крушельницкого могло быть вдвое меньше. И такой вариант существовал. Более того, он был вполне реальным. Ведь Всемирная федерация керлинга (WCF) сама предложила Крушельницкому подписать досудебное соглашение с признанием вины и возмещением всех убытков по делу.

Спортсмен совместно с федерацией керлинга России и адвокатами принял эти условия, поскольку убедительных доказательств провокации найти не удалось. Но когда все договоренности были достигнуты, WCF дезавуировала все соглашения. Такое решение в руководстве мирового керлинга приняли по требованию ВАДА. В антидопинговом агентстве не согласились с достаточно мягким наказанием Крушельницкого и пригрозили оспорить его в суде.

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WCF не стала настаивать. В итоге вердикт вынес CAS. На основании того, что россиянин признал свою вину, когда договаривался о сокращении срока дисквалификации.

Как отреагировала Федерация керлинга России

— Для меня это решение стало шокирующим. Мы, конечно, сейчас будем подавать апелляцию. Пока у нас есть шансы, мы будем биться до последнего, за любой шанс будем хвататься. Сейчас проведем еще консультацию с юристами, как они могут это все прокомментировать, потому что это была их зона ответственности, — заявил «РИА Новости» президент ФКР Дмитрий Свищев.

— Совместно с адвокатами мы привели множество доводов, но такое ощущение, что им было совершенно все равно, что мы приехали, что мы говорим, а было только желание засудить и все. В итоге так и произошло. У меня были опасения, но я не мог и подумать, что это будет реализовано, что будет четыре года, — добавил он.

Апелляция на решение может быть подана в течение 21 дня с момента уведомления о дисквалификации.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/3364816d-7729-44a5-823d-35132372d3aa" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1142268" target="_blank">Как встретили в РФ пару лишенных медалей керлингистов</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Что это значит для Крушельницкого

Четыре года вне спорта в подавляющем большинстве случаев означает завершение карьеры. Правда, Крушельницкому всего 26 лет. Если говорить только о возрасте, то он и в 30 лет может играть в керлинг. Но длительный простой даже при условии тренировок — не в составе сборной, естественно, а самостоятельно — это плохо.