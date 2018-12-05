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07:52 (мск), источник: ТАСС

Всемирная федерация керлинга заявила, что признает решение CAS по делу Крушельницкого

ТАСС, 5 декабря. Всемирная федерация керлинга (WCF) признает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом ТАСС заявили в WCF.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник CAS дисквалифицировал российского керлингиста на четыре года. Срок отстранения будет отсчитываться с 12 февраля 2018 года. Решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

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Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Крушельницкий намерен подать апелляцию.

«Всемирная федерация керлинга признает решение CAS в отношении российского спортсмена Александра Крушельницкого, который нарушил антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Всемирная федерация керлинга прилагает все усилия, чтобы обеспечить честную борьбу для всех своих спортсменов, бороться с допингом и не допускать его ни при каких обстоятельствах», — сказано в заявлении WCF.

Первые слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября. В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний.

CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Крушельницкий — чемпион мира по керлингу среди смешанных пар (2016), а также победитель чемпионата мира среди смешанных команд (2016).

Арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Александра Крушельницкого
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