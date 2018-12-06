ФКР обсудит действия по ситуации с Крушельницким 11 декабря на исполкоме

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены наград. Во вторник CAS объявил о дисквалификации спортсмена на четыре года, Крушельницкий подаст апелляцию.