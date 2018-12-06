Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь3
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА5
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн3
Торпедо НН6
Хоккей. НХЛ
7.12
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.12
Флорида Пантерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.12
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.12
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.12
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.12
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс3
Трактор1
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. НХЛ
7.12
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.12
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.12
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Биатлон. Биатлон
12:15
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Все события
Фоторепортажи
33Глушаков забил, «Спартак» победил
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
22:20 (мск), источник: ТАСС

ФКР обсудит действия по ситуации с Крушельницким 11 декабря на исполкоме

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация керлинга России (ФКР) обсудит дальнейшие действия по ситуации с дисквалифицированным Александром Крушельницким на заседании исполкома 11 декабря. Об этом рассказал ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены наград. Во вторник CAS объявил о дисквалификации спортсмена на четыре года, Крушельницкий подаст апелляцию.

«На заседании исполкома 11 декабря будет рассмотрена текущая работа федерации: начало сезона, планы на следующий год. По Крушельницкому озвучим факты и будем обсуждать дальнейшие наши действия, в том числе относительно апелляции», — сказал Свищев.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Тарасова: Загитова звезда и ни с кем не соревнуется
«Реал Мадрид» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Украинская биатлонистка выиграла гонку на этапе КМ в Словении
Экс-чиновник ФИФА рассказал о сумме взятки при выборах ЧМ-2018
Фуркад: Слежу за новостями от Шипулина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь