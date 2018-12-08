Российские керлингистки проиграли команде Канады на этапе КМ в США
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового турнира на втором этапе Кубка мира в Омахе (США).
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового турнира на втором этапе Кубка мира в Омахе (США).
Встреча в пятницу завершилась со счетом 7:6 в пользу канадок. Россиянки потерпели четвертое поражение со старта этапа подряд.
За сборную России играли Алена Ковалева (скип), Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина.
В следующем матче в субботу сборная России встретится с командой США.