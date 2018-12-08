Российские керлингистки проиграли команде Канады на этапе КМ в США

Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут0
Ливерпуль1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Карпаты0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг2
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико1
Алавес0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг6
Спартак3
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Севилья
Хоккей. КХЛ
13:30
СибирьОТ1
Трактор2
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Премьер-лига
12:30
Крылья Советов1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Барыс3
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
9.12
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
9.12
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
9.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.12
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз7
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
9.12
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз3
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс0
Сент-Луис Блюз1
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
33Глушаков забил, «Спартак» победил
15:39 (мск), источник: Р-Спорт

Российские керлингистки проиграли команде Канады на этапе КМ в США

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового турнира на втором этапе Кубка мира в Омахе (США).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в пятницу завершилась со счетом 7:6 в пользу канадок. Россиянки потерпели четвертое поражение со старта этапа подряд.

За сборную России играли Алена Ковалева (скип), Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина.

В следующем матче в субботу сборная России встретится с командой США.

 Подруга Кокорина: надеюсь, что он встретит худший Новый год в своей жизни
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера
«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при
Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию
«Ростов» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60
Домашний стадион ФК «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена»
ЦСКА принимает «Енисей» в РПЛ (трансляция)
Женский спринт на этапе КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь