Российские керлингистки проиграли команде Канады на этапе КМ в США

Российские керлингистки проиграли команде Канады на этапе КМ в США

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче кругового турнира на втором этапе Кубка мира в Омахе (США).