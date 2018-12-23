Российские керлингистки вышли в финал международного турнира в Японии
ТАСС, 23 декабря. Женская сборная России по керлингу вышла в финал международного турнира, который проходит в Каруидзаве (Япония).
ТАСС, 23 декабря. Женская сборная России по керлингу вышла в финал международного турнира, который проходит в Каруидзаве (Япония).
В полуфинале российская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 7:4. Соперником россиянок в финале будет еще одна команда из Японии. Решающий матч пройдет в воскресенье.
В составе женской сборной России на турнире выступают Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва.
В женском турнире принимают участие 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады. По регламенту турнира команды были поделены на три группы (по пять команд в каждой) и сыграли по кругу. По результатам группового этапа восемь лучших команд вышли в плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.