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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:09 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки вышли в финал международного турнира в Японии

ТАСС, 23 декабря. Женская сборная России по керлингу вышла в финал международного турнира, который проходит в Каруидзаве (Япония).

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В полуфинале российская команда одержала победу над сборной Японии со счетом 7:4. Соперником россиянок в финале будет еще одна команда из Японии. Решающий матч пройдет в воскресенье.

В составе женской сборной России на турнире выступают Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва.

В женском турнире принимают участие 15 команд из Японии, России, Южной Кореи, Шотландии и Канады. По регламенту турнира команды были поделены на три группы (по пять команд в каждой) и сыграли по кругу. По результатам группового этапа восемь лучших команд вышли в плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

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