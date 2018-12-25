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10:15 (мск), источник: Р-Спорт

Команда Ковалевой выиграла Кубок России в Красноярске

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Команда «Адамант — Санкт-Петербург 1» во главе со скипом Алиной Ковалевой одержала победу в Кубке России по керлингу среди женских команд, который проходил в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

В финале команда Ковалевой нанесла поражение команде «Москвич-Зекурион» (скип — Екатерина Галкина) со счетом 6:3.

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За команду Ковалевой также были заявлены Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Бронзовые медали завоевала команда «Московская область 1» (скип — Ольга Котельникова), которая в матче за третье место победила команду «Комсомолл 1» (скип — Елизавета Трухина) — 4:3.

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