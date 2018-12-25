Команда Ковалевой выиграла Кубок России в Красноярске
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Команда «Адамант —
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Команда «Адамант —
В финале команда Ковалевой нанесла поражение команде «Москвич-Зекурион» (скип — Екатерина Галкина) со счетом 6:3.
За команду Ковалевой также были заявлены Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Бронзовые медали завоевала команда «Московская область 1» (скип — Ольга Котельникова), которая в матче за третье место победила команду «Комсомолл 1» (скип — Елизавета Трухина) — 4:3.