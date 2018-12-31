Жену Крушельницкого проверяли на детекторе лжи по делу о допинге в крови спортсмена

Источник: Матч ТВ

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали, был обнаружен мельдоний.

— Крушельницкий говорит о выявленных нарушениях. Что он имеет в виду?

— В действиях врача действительно выявлены нарушения, но речь не идет о доказательстве вины. Лекарства хранились не так, выдавались не в перчатках — с профессиональной точки зрения тут не все гладко, но это не говорит о том, что врачи дали Крушельницкому допинг. В CAS спросили: у вас есть четкие доказательства невиновности? Нет. Есть заявления латвийского производителя о бессмысленности одноразового приема мельдония. Так он не действует, в керлинге это не нужно, на Олимпиаде тем более, в этом просто нет логики. Мы собрали все лекарства, которые были у врачей сборной, отвезли в лабораторию, думая, что таблетка могла оказаться среди них случайно, например, в другой упаковке. Пусто. Остается одно: кто-то подсунул. Но кто? На детекторе лжи проверено десять человек. По всем результат отрицательный, есть официальная бумага.

— Кого именно проверяли?

— Врачей, массажистов, тренеров, соперников, партнеров, жену. Всех. Ни один не врет, так показал полиграф. А мельдоний в организм все-таки попал. Незадолго до сдачи анализов, в количестве одной таблетки. Ну, подкинули бы что-нибудь другое, хотя бы логика прослеживалась, тень пала бы на спортсмена или еще на кого-то. Но мельдоний?! Как раз тот препарат, с которым у российского спорта прочные ассоциации, и который совершенно бесполезен для любый целей, кроме порочащих.

— Камеры видеонаблюдения тоже ничего не показали?

— Ни в Японии, где команда была на сборе, ни в Корее. Мы обстоятельно подготовились к заседанию CAS. Предоставили по видеосвязи нескольких независимых экспертов, которые однозначно сказали: не мог Крушельницкий умышленно это принять. Нет мотива, зато множество плохих последствий. У судьи своя логика. В анализах есть? Есть. Кто отвечает за попадание в организм? Спортсмен. И как доказать обратное? Были привлечены юристы минспорта, иностранные специалисты и адвокаты, — бесполезно.