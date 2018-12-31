Жену Крушельницкого проверяли на детекторе лжи по делу о допинге в крови спортсмена

В
— Крушельницкий говорит о выявленных нарушениях. Что он имеет в виду?
— В действиях врача действительно выявлены нарушения, но речь не идет о доказательстве вины. Лекарства хранились не так, выдавались не в перчатках — с профессиональной точки зрения тут не все гладко, но это не говорит о том, что врачи дали Крушельницкому допинг. В CAS спросили: у вас есть четкие доказательства невиновности? Нет. Есть заявления латвийского производителя о бессмысленности одноразового приема мельдония. Так он не действует, в керлинге это не нужно, на Олимпиаде тем более, в этом просто нет логики. Мы собрали все лекарства, которые были у врачей сборной, отвезли в лабораторию, думая, что таблетка могла оказаться среди них случайно, например, в другой упаковке. Пусто. Остается одно:
— Кого именно проверяли?
— Врачей, массажистов, тренеров, соперников, партнеров, жену. Всех. Ни один не врет, так показал полиграф. А мельдоний в организм
— Камеры видеонаблюдения тоже ничего не показали?
— Ни в Японии, где команда была на сборе, ни в Корее. Мы обстоятельно подготовились к заседанию CAS. Предоставили по видеосвязи нескольких независимых экспертов, которые однозначно сказали: не мог Крушельницкий умышленно это принять. Нет мотива, зато множество плохих последствий. У судьи своя логика. В анализах есть? Есть. Кто отвечает за попадание в организм? Спортсмен. И как доказать обратное? Были привлечены юристы минспорта, иностранные специалисты и адвокаты, — бесполезно.
Напомним, CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова в результате были лишены олимпийских наград.