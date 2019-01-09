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18:37 (мск), источник: ТАСС

Крушельницкий обратился за финансовой помощью в рассмотрении его апелляции в CAS

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий обратился за финансовой помощью в рассмотрении его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении им антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Андрей Митьков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Крушельницкий подал апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации 25 декабря.

«Несмотря на поданный в ICAS (International Council of Arbitration for Sport — прим. ТАСС) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы, 11 января, необходимо оплатить пошлину — 1 тысячу швейцарских франков. В этом случае дело будет открыто, в противном — нет. Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Александру финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», — сказал Митьков.

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«Если дело будет открыто, запрос о продлении срока представления позиции будет направлен во Всемирную федерацию керлинга», — подчеркнул он.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Крушельницкий — чемпион мира по керлингу среди смешанных пар (2016), а также победитель чемпионата мира среди смешанных команд (2016).

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