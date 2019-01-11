Александр Крушельницкий отказался оспаривать дисквалификацию за допинг

Крушельницкий подал апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации 25 декабря, однако до 11 января ему необходимо было заплатить 1 тыс. швейцарских франков за рассмотрение дела.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.