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14:14 (мск), источник: ТАСС

Александр Крушельницкий отказался оспаривать дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию по делу о нарушении им антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Андрей Митьков.

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Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий подал апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации 25 декабря, однако до 11 января ему необходимо было заплатить 1 тыс. швейцарских франков за рассмотрение дела.

«Александр принял решение отказаться от подачи иска в CAS», — сообщил Митьков.

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В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Крушельницкий — чемпион мира по керлингу среди смешанных пар (2016), а также победитель чемпионата мира среди смешанных команд (2016).

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