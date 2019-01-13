Команда Сидоровой одержала победу на этапе Мирового тура в Берне

В финале Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва взяли верх над сборной Китая со счетом 7:3.

Команда, за которую играли Алина Ковалева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, выбыла из борьбы за медали в четвертьфинале.