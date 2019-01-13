Команда Сидоровой одержала победу на этапе Мирового тура в Берне
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Команда Анны Сидоровой одержала победу в этапе Мирового тура по керлингу, прошедшем в швейцарском Берне.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Команда Анны Сидоровой одержала победу в этапе Мирового тура по керлингу, прошедшем в швейцарском Берне.
В финале Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва взяли верх над сборной Китая со счетом 7:3.
Команда, за которую играли Алина Ковалева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, выбыла из борьбы за медали в четвертьфинале.