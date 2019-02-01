Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз1
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз1
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
31.01
Динамо РОТ2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
31.01
СлованОТ3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
31.01
ХК Динамо4
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
31.01
ЦСКА5
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
31.01
Динамо МнБ2
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
31.01
Барыс2
СКА3
Хоккей. КХЛ
31.01
СибирьОТ3
Йокерит4
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
02:07 (мск), источник: Р-Спорт

Команда Сидоровой обыграла сборную Швеции на этапе Кубка мира по керлингу

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над командой Швеции на этапе Кубка мира по керлингу в Швеции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А завершилась со счетом 5:4 в пользу российской команды, за которую выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

После трех матчей на счету сборных России, Китая и Швеции по шесть очков, у канадок — ноль. В пятницу россиянки сыграют с командой Китая.

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» — в полуфинале
Вместо выступления на ЧМ Медведева будет зажигать в Канаде
СКА грязно били, защитника армейцев унесли на носилках
«Лацио» в серии пенальти победил «Интер» в Кубке Италии
Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде
ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
«Истанбул» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь