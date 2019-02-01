Команда Сидоровой обыграла сборную Швеции на этапе Кубка мира по керлингу

Встреча группы А завершилась со счетом 5:4 в пользу российской команды, за которую выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

После трех матчей на счету сборных России, Китая и Швеции по шесть очков, у канадок — ноль. В пятницу россиянки сыграют с командой Китая.