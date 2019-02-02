Команда Сидоровой победила сборную Канады на этапе Кубка мира по керлингу
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над командой Канады на этапе Кубка мира по керлингу в Швеции.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над командой Канады на этапе Кубка мира по керлингу в Швеции.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:0 в пользу российской команды, за которую выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.
В следующем матче команда Сидоровой позднее в субботу сыграет со сборной Швеции.