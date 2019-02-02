Команда Сидоровой победила сборную Канады на этапе Кубка мира по керлингу

Команда Сидоровой победила сборную Канады на этапе Кубка мира по керлингу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой одержала победу над командой Канады на этапе Кубка мира по керлингу в Швеции.