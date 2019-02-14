Керлингисты сборной России уступили британцам
САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Керлингисты сборной России завершили выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, поражением в матче с командой Великобритании.
САРАЕВО, 14 фев — РИА Новости. Керлингисты сборной России завершили выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, поражением в матче с командой Великобритании.
Встреча группы А, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 8:5 в пользу британцев. В составе сборной России в матче участие приняли Валерия Денисенко (скип), Николай Лысаков (вице-скип), Алина Фахуртдинова и Дмитрий Логвин.
Сборная России одержала три победы при трех поражениях и заняла четвертое место в таблице, не попав в полуфинал, куда из группы А отобрались команды Великобритании и Венгрии.