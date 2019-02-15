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14:44 (мск), источник: ТАСС

Команда Сидоровой будет представлять Россию в финале Кубка мира по керлингу

В нынешнем сезоне команда сыграла на двух этапах Кубка мира из трех.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Команда скипа Анны Сидоровой представит Россию в финале женского Кубка мира. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборных команд России Юрий Шулико.

В нынешнем сезоне команда Сидоровой сыграла на двух этапах Кубка мира из трех, команда Алины Ковалевой выступала на одном. В общей сумме за три этапа было набрано 26 очков, что позволило российской сборной отобраться в финал Кубка мира.

«Решение принято, в финале сыграет команда Сидоровой, — заявил Шулико. — В федерации поддержали мое мнение, потому что были предшествующие договоренности о том, что команда, которая набрала большое очков, сыграет сначала в третьем туре, а потом и в финале. Все просто нужно было утвердить официально, никаких сомнений не было».

Финальный этап Кубка мира пройдет в Пекине с 8 по 12 мая.

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