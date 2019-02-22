Команда Ковалевой победила команду Сидоровой в отборе на ЧМ по керлингу

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Ковалевой, которая одержала победу в дополнительном энде. Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу команды Ковалевой.

В мужских отборочных матчах команда Сергея Глухова обыграла команду Германа Доронина со счетом 8:6, а команда Алексея Тимофеева — команду Михаила Васькова — 9:7.

В отборочных соревнованиях среди смешанных пар Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин победили Марию Комарову и Даниила Горячева — 9:6.