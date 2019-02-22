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13:59 (мск), источник: Р-Спорт

Команда Ковалевой победила команду Сидоровой в отборе на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Команда во главе со скипом Алиной Ковалевой обыграла команду скипа Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по керлингу, которые проходят в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Ковалевой, которая одержала победу в дополнительном энде. Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу команды Ковалевой.

В мужских отборочных матчах команда Сергея Глухова обыграла команду Германа Доронина со счетом 8:6, а команда Алексея Тимофеева — команду Михаила Васькова — 9:7.

В отборочных соревнованиях среди смешанных пар Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин победили Марию Комарову и Даниила Горячева — 9:6.

Отборочные соревнования среди мужских команд и смешанных пар проводятся в два этапа. На первом этапе команды играют по круговой системе, в два круга. По результатам первого этапа две лучшие команды выходят в следующий этап.

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