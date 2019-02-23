Команда Ковалевой отобралась на чемпионат мира по керлингу

Команда Ковалевой отобралась на чемпионат мира по керлингу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Команда Алины Ковалевой квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях в Сочи.