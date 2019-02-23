Команда Ковалевой отобралась на чемпионат мира по керлингу
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Команда Алины Ковалевой квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях в Сочи.
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Команда Алины Ковалевой квалифицировалась на чемпионат мира по керлингу 2019 года, обыграв команду Анны Сидоровой на отборочных соревнованиях в Сочи.
Матч завершился со счетом 6:5.
Команду победителей представляли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина. У проигравшей команды в составе были Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.
Чемпионат мира пройдет в датском Силькеборге с 16 по 24 марта.