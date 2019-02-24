Российские керлингистки завоевали золотые медали юниорского чемпионата мира
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Женская юниорская сборная России по керлингу завоевала золото чемпионата мира в Канаде.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Женская юниорская сборная России по керлингу завоевала золото чемпионата мира в Канаде.
В субботнем финале сборная России в составе Влады Румянцевой (скип), Дарьи Морозовой (вице-скип), Ирины Рязановой и Веры Тюляковой одержала победу над командой Канады — 8:7.
Бронзовые награды мирового первенства завоевали спортсменки сборной Швейцарии, обыгравшие в матче за третье место китаянок — 6:4.