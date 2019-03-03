Женская сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские керлингистки со счетом 8:4 обыграли сборную Японии в первом матче на Универсиаде-2019, которая проходит в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские керлингистки со счетом 8:4 обыграли сборную Японии в первом матче на Универсиаде-2019, которая проходит в Красноярске.
Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Ананстасия Даньшина и Анна Веневцева.
В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды проходят в полуфинал, победители двух полуфинальных пар разыграют между собой золото в финале, а проигравшие команды сыграют за бронзовые медали.
Следующий матч российская команда проведет 4 марта против сборной Китая (начало в 10:00 мск).