Женская сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды проходят в полуфинал, победители двух полуфинальных пар разыграют между собой золото в финале, а проигравшие команды сыграют за бронзовые медали.