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8Открытие Универсиады
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
14:47 (мск), источник: Р-Спорт

Керлингисты сборной России обыграли команду Китая на Универсиаде

КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Керлингисты сборной России обыграли команду Китая в матче кругового турнира на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян. В составе сборной России в матче участие приняли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов и Николай Чередниченко.

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