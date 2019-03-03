Керлингисты сборной России обыграли команду Китая на Универсиаде
КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Керлингисты сборной России обыграли команду Китая в матче кругового турнира на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.
КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Керлингисты сборной России обыграли команду Китая в матче кругового турнира на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян. В составе сборной России в матче участие приняли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов и Николай Чередниченко.